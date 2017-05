Dalma Maradona destrozó a Rocío Oliva a través de las redes sociales

Luego de que trascendieran los fuertes audios en los que Rocío Oliva amenaza a Gianinna Maradona y trata de "ladrona" a Dalma (27), la hija mayor de Diego rompió el silencio al expresarse contra la ex de su papá en un cruce de tweets que tuvo con sus seguidores.

En Twitter, Ángel de Brito compartió una captura de Instagram en la que Rocío le respondía a una seguidora: “(Los audios) fueron mandados a Diego, en una conversación nuestra y ellas le sacaron esos audios al padre. No tienen respeto por nadie”.

Furiosa, Dalma no tardó en responder al posteo del conductor de "Los Ángeles a la mañana" (El Trece). "Hay que avisarle (a Rocío) que nadie le saco los audios a mi papá. PORQUE ÉL SE LOS MANDÓ A GIANI DICIÉNDOLE DENUNCIALA!!!!!!!" Luego, una seguidora de la hija del "10", le replicó: "Rocío me contestó que ustedes agarraron el celular de Diego y armaron terrible lío". A lo que Dalma respondió: "Eso es mentira! Nadie le agarró el celular! Eso es lo que hace ella! Mi papá nos mando los audios!".

Luego de que su hermana denunciara a Oliva en la Fiscalía de la Mujer de Tigre por las amenazas que recibió, Dalma eligió las redes sociales para expresarse sobre un tema que la incomoda, pero que no esquiva. Es por eso que se prendió al ida y vuelta con diferentes seguidores que le hicieron preguntas incómodas.

"¿Por qué te metes en las relaciones de tu padre", le consultó un usuario de la red social. "¿Me amenazan a mi y yo soy la que me meto?", respondió. Luego una seguidora le sugirió a la hija mayor del ex futbolista que le devuelva las tres valijas por las cuales Oliva la había tratado de ladrona por que nunca le habían llegado a sus manos. Dalma, que nunca negó que había retenido las maletas, aclaró que ya están en posesión de Rocío, despejando cualquier malentendido.

Luego, ante la novedad de que Oliva había viajado a Dubai, las especulaciones de una reconciliación con Maradona no tardaron en llegar. Y otro usuario de Twitter, indagó: "¿es verdad que se reconciliaron la Rocha y tu papá?". "Espero que no", respondió Dalma.

Pero la repregunta del usuario no tardó en llegar: ¿Y qué hace ella ahora en Dubai con tu papá?". Dalma, picante, aprovechó para deslizar un palito contra la ex de su papá: "-Se le acabó la $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. ¡Lo único que me importa es que mi papá está TRANQUILO! ¡Y tenerla lejos mío!".





