Explosiva confesión: "No fumo marihuana hace tres semanas"

Sin embargo, desde que volvió con Liam Hemswoth (27) , su vida dio un gran giro. Así lo confesó en una entrevista con la revista Billboard. "Necesitaba mucho un cambio. Y estar con una persona que no cambia es muy duro. De repente es como: ’Ya no te conozco más’. Tuvimos que re enamorarnos".

Incluso, Miley admitió que su primer single, "Malibu", parte de su último álbum que aún no tiene nombre, es sobre su relación con Liam. "La prensa hablará de mí si salgo de un restaurante con Liam. Así que por qué no volver a poner el poder en mi relación y decir ’así es cómo me siento’", expresó.