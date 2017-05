Filtran los desafíos del polémico juego de "La ballena azul"

¿Cómo es el juego de la "Ballena Azul"? Su origen fue en Rusia, donde se cobró más de 130 muertes. Se trata de un "juego" en el que los participantes tienen que cumplir un listado de 50 desafíos que van desde dibujar una ballena con un cuchillo en el cuerpo, hasta suicidarse.





Los polémicos desafíos fueron filtrados esta semana en Internet. Sin embargo, para poder participar se necesita una invitación, que se suele obtener en foros de internet.





Mirá los desafíos:

Día 1: córtate con un cuchillo escribiendo “f 57” en tu mano y luego enviarle la foto al administrador del grupo de Facebook o de Whatsapp que te invitó.





Día 2: levántate a las 4.20 am y ver los videos de terror y psicodélicos que el administrador te envía.





Día 3: Córtate en los brazos con una hoja de afeitar a lo largo de las venas, pero no muy profundo. Hacer solo tres cortes y enviarle la foto al administrador.





Día 4: Dibuja una ballena en una hoja de papel y envíasela al administrador.





Día 5: Si estás listo para “convertirte en ballena” escribe “SI” con un cuchillo en tu pierna. Si no estás listo, córtate a ti mismo varias veces (castígate).





Día 6: Desafío enviado mediante un método cifrado. Día 7: Córtate con un cuchillo escribiendo “f 40” en tu mano y luego enviarle la foto al administrador.





Día 8: Escribe “#i_am_whale” en tu estado de perfil (algo así como #yo_soy_ballena). Tienes que vencer tus miedos. Día 9: Tienes que vencer tus miedos.





Día 10: Levántate a las 4:20 am y dirígete a un techo (mientras más alto mejor).





Día 11: Córtate con un cuchillo una ballena en la mano y enviarle la foto al administrador. Día 12: Mira videos de terror y psicodélicos por todo un día.





Día 13: Escucha la música que “ellos” (administradores) te envían. Día 14: Corta tu labio.





Día 15: Pincha tu mano con un alfiler muchas veces. Día 16: Hazte algo doloroso a ti mismo, ponte enfermo. Día 17: Anda al techo más alto que puedas encontrar, párate en el borde durante un rato.





Día 18: Dirígete a un puente y párate en el borde. Día 19: Escala una grúa o al menos intenta hacerlo. Día 20: El administrador hace alguna prueba para ver si eres una persona confiable.





Día 21: Tener una conversación con “una ballena” (otro jugador o el mismo administrador) por Skype.





Día 22: Ve a un techo, siéntate en el borde con las piernas colgando.





Día 23: Otra prueba enviada cifrada.





Día 24: Tarea secreta.





Día 25: Reúnete con “una ballena”.





Día 26: El administrador te dirá la fecha de tu muerte, la debes aceptar.





Día 27: Levántate a las 4:20 y anda a las vías del tren (visita cualquier línea del tren que puedas encontrar).





Día 28: No hables con nadie durante todo el día.





Día 29: Alardea que “eres una ballena”.





Día 30 a 49: Todos los días levántate a las 4:20 am, mira videos de terror, escucha música que “ellos” te envían, hazte un corte al día y habla con “una ballena”.





Día 50: Salta desde un edificio alto. Quítate la vida. -





