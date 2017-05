Marianela compartió una foto de su cola y encendió Instagram

A pesar de no ser de las más activas en las redes, Marianela Mirra cuenta con miles de seguidores en Instagram y causa revuelo cada vez que sube una foto.

Durante el día de ayer, la mediática compartió una candente foto frente al espejo y otra haciendo ejercicio . Ambas imágenes causaron sorpresa en los usuarios, sobre todo por la bella figura de la tucumana a sus 33 años.

