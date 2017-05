Quiso evitar un embotellamiento y terminó atascado en cemento fresco

Un conductor tomó, quizá, la peor decisión de su vida frente al volante. Y es que, cansado de esperar, quiso evitar el congestionamiento vehicular y avanzó por el carril de una construcción pero terminó con su auto enterrado en cemento fresco.

El curioso hecho ocurrió en la ruta 8, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde el conductor hizo caso omiso a la señalización, realizó una peligrosa maniobra y se metió a un carril que estaba recién asfaltado y con el cemento fresco. Tal como se aprecia en las imágenes, al darse cuenta de su error, el conductor intentó salir del lugar, pero cada vez que aceleraba, su auto se iba hundiendo más en el asfalto. La escena fue filmada por unos jóvenes que pasaban por el lugar con su auto y luego fue subida a las redes sociales, donde se ha viralizado rápidamente.

MIRA MAS ABAJO EL VIDEO:

