Scioli: "Gisela está embarazada, voy a ser papá a los 60 años"

Explotó una bomba que tiene como protagonista a un famoso político y una ex bailarina de ShowMatch: "Gisela está embarazada" confirmó esta noche Daniel Scioli en una entrevista con Jorge Rial.

A pesar de que versiones indicaban una separación, Daniel Scioli confirmó que está esperando un hijo junto a la modelo Gisela Berger, de 28 años.





"Voy a ser papá a los 60 años", anunció contento el ex gobernador de Buenos Aires. "Ser padre es un desafío hermoso" finalizó. "Esto es una bomba", replicó Rial.

- See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/79252/Daniel%20Scioli:%20%22Gisela%20est%C3%A1%20embarazada,%20voy%20a%20ser%20pap%C3%A1%20a%20los%2060%20a%C3%B1os%22.html#sthash.FtEPydnR.dpuf

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.