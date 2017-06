11 de las mejores fotos deportivas de la historia de Getty Images

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES

Acción, drama, colorido e impacto.

Las fotografías deportivas suelen transmitir un sinnúmero de sensaciones, desde el júbilo por un triunfo hasta la decepción por error, pero también adquieren relevancia por su trascendencia histórica o por la fuerza de su composición gráfica.

Esto es lo que buscó la prestigiosa agencia Getty Images en su exhibición "Visión del deporte" en la cual 65 de sus más reconocidos fotógrafos escogieron una recopilación de sus imágenes favoritas, tanto del presente como de sus archivos.

En la BBC escogimos una muestra de 11 de las más impactantes.

1. 13º Campeonatos Mundiales de Natación - Día 7

Derechos de autor de la imagen CLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Alexandre Despatie, de Canadá, participa en la final de trampolín de 3 metros durante los campeonatos mundiales de natación en el estadio Nuoto, en Roma, el 23 de julio de 2009. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

2. Wimbledon 2015- Día 12

Derechos de autor de la imagen JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Serena Williams, de Estados Unidos, deja la cancha principal con el trofeo Venus Rosewater luego de derrotar en la final individual femenina a la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza el 11 de julio de 2015. (Foto: Julian Finney/Getty Images)

3. James Hunt

Derechos de autor de la imagen VICTOR BLACKMAN/EXPRESS/GETTY IMAGES

El campeón mundial de Fórmula Uno, el británico James Hunt (1947-1993), al volante de su vehículo en el Gran Premio de Gran Bretaña el 5 de abril de 1974 en el circuito de Silverstone. (Foto: Victor Blackman/Express/Getty Images)

4. Dame esos cinco

Derechos de autor de la imagen LEN TRIEVNOR/EXPRESS/GETTY IMAGES

Una de las fotos más representativas de Mohamed Alí, cuando todavía era Cassius Clay, en la cama del hotel donde se hospedaba en Londres el 27 de mayo de 1963. Los cinco dedos de su mano mostraban su predicción del número de asaltos que le tomaría para vencer al británico Henry Cooper. (Foto: Len Trievnor/Express/Getty Images)

5. Críquet en Sudáfrica

Derechos de autor de la imagen SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES

Un grupo de niños juegan crítquet con un palo y una lata en las afueras del parque Búfalo en la localidad East London, Sudáfrica, el 15 de febrero de 2003. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

6. Hombres de acero

Derechos de autor de la imagen TOM PENNINGTON/GETTY IMAGES

Imagen aérea del momento de la salida del Campeonato Mundial de Ironman que se disputó en Kailua Kona, Hawái, el 8 de octubre de 2016. (Foto: Tom Pennington/Getty Images for Ironman)

7. Abierto de Australia 2016- Día 8

Derechos de autor de la imagen CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

El tenista francés Gael Monfils se lanza para alcanzar una pelota en su partido de cuarta ronda contra el ruso Andrey Kuznetsov en el Abierto de Australia, en Melbourne, el 25 de enero de 2016. (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

8. Scunthorpe United vs. MK Dons

Derechos de autor de la imagen JAMIE MCDONALD/GETTY IMAGES

El mediocampista del MK Dons Mark Wright cobra un tiro de esquina durante el partido de ida de la semifinal de los playoff de la tercera división del fútbol inglés, encuentro jugado en el Glanford Park el 8 de mayo de 2009. (Foto: Jamie McDonald/Getty Images)

9. Preakness Stakes

Derechos de autor de la imagen PATRICK SMITH/GETTY IMAGES

El jinete puertorriqueño Víctor Carrasco posa durante una sesión fotográfica después de guiar a Never Stop Looking en una carrera preliminar a la 141ª edición del Preakness Stakes en el famoso hipódromo de Pimlico, el 21 de mayo de 2016. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

10. Natación - Juegos Europeos 2015

Derechos de autor de la imagen DAVID RAMOS/GETTY IMAGES FOR BEGOC

La británica Rebecca Sherwin nada el primer relevo de la prueba de 4x100 metros combinados en la serie de clasificación de los Juegos Europeos en el Centro Aucático de Bakú, Azerbaiyán, el 25 de junio de 2015. (Foto: David Ramos/Getty Images for BEGOC)

11. New England Patriots vs. Dallas Cowboys

Derechos de autor de la imagen CHRISTIAN PETERSEN/GETTY IMAGES

El mariscal de campo Tom Brady (12), de los New England Patriots, se prepara para lanzar un pase durante el segundo tiempo del partido de fútbol americano contra los Dallas Cowboys en el estadio AT&T el 11 de octubre de 2015. El conjunto de Nueva Inglaterra venció de visita en Texas 30-6. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

