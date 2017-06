EDUARDO FELLNER: “ESTOY A DERECHO Y ESPERO QUE LA JUSTICIA SEA IMPARCIAL”

Así lo expresó el ex Gobernador Eduardo Fellner tras conocer por la publicación de medios locales su pedido de encarcelamiento al juez Isidoro Cruz.





“Por algunos medios de comunicación he tomado conocimiento de que el fiscal Diego Cussell ha realizado un pedido de detención sobre mi persona por acusarme del delito de asociación ilícita”, indicó.





Continuando ratificó que “en primer lugar quiero afirmar mi absoluta inocencia en un hecho de tal naturaleza en razón de que jamás en mi vida he integrado una asociación, sociedad o banda destina a cometer delitos”.





Fellner agregó que “desde el primer momento en que se me involucró en esta investigación por el tema de las viviendas de la Tupac Amaru, me puse a disposición de la justicia, me presenté ante los Fiscales, hice mi defensa y presté la más amplia colaboración posible para que se determine la verdad de los hechos. El lunes a primera hora nos presentaremos ante los Tribunales a tomar conocimiento de la nueva acusación y a dar las explicaciones que sean necesarias”.





“Hace 60 años que vivo en Jujuy, en esta misma casa hace más de 30 años, aquí crié a mis hijos y aquí seguiré; estoy convencido que la Justicia aplicará la imparcialidad que todos deseamos y esclarecerá la verdad de los hechos y por eso es que estuve, estoy y estaré a su disposición”.





Asimismo, recordó que “hace un año la Fiscalía me acusó por el dictado de un decreto creando una Unidad Ejecutora de Viviendas, hice mi descargo y presenté mis pruebas, ahora esta nueva acusación, reitero que nunca jamás integré asociación o sociedad para cometer delitos. He gobernado la Provincia por 13 años y seguramente tuve aciertos y errores, la gente lo sabe; pero es realmente injusto que se me achaque voluntad de constituir una asociación para delinquir”.





“No puedo evitar el estrépito sensacionalista que causa esta noticia con el consiguiente daño a mi honor y a mi familia, pero puedo asegurarles que el tiempo inexorablemente va a demostrar mi absoluta inocencia”, añadió.





El ex Mandatario dijo que “me tocó gobernar una provincia en tiempos muy difíciles, en los que tuve que tomar decisiones también difíciles y que muchas veces no eran de mi agrado, pero que creí con absoluta buena fe que era lo mejor para los jujeños”.





“En ese marco es que acepté el desarrollo de planes de viviendas que permitirían y permitieron llevar calma a una situación social convulsionada, generando trabajo a sectores marginados y consiguiendo un techo propio para miles de jujeños. Por supuesto que mirando hacia atrás y en un contexto distinto podemos señalar errores y afirmar que muy probablemente algunos se aprovecharon para obtener beneficios económicos ilegítimos”.





Señaló que “asumo la responsabilidad política de esos posibles errores. La historia dirá lo suyo. Pero de ninguna manera admito haber participado en esos hechos delictivos. Luego de más de un año de estar sometido a un proceso penal no existe absolutamente ninguna prueba que así lo indique”.





“Afrontaré esta nueva infamia con la tranquilidad de conciencia con que lo he venido haciendo y la certeza de que tarde o temprano la verdad se impondrá”, finalizó.

