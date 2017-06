El antes y después de una mujer que sufrió una brutal golpiza de su novio

La Policía galesa determinó que Webber es una persona "potencialmente" peligrosa y que debe mantenerse alejada de su ex pareja

La Policía galesa determinó que Webber es una persona "potencialmente" peligrosa y que debe mantenerse alejada de su ex pareja . El domingo pasado, la última vez que le propinó la golpiza, Thomas quedó inconsciente, con sus ojos negros e inyectados en sangre y múltiples heridas en su cara.