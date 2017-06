Miles de personas marcharon contra la violencia de género por tercer año consecutivo

Las organizadoras invitaron a marchar con cintas violetas que simbolizan las marcas que deja la violencia en el cuerpo de las mujeres y pidieron que los lazos se vayan anudando en los edificios públicos a lo largo de todo el recorrido.





Miles de personas marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo por tercer año consecutivo y bajo la consigna #NiUnaMenos, en reclamo de más y mejores políticas para la prevención y la erradicación de todas las formas de la violencia de género.





Los carteles y afiches realizados para la ocasión por familias, parejas, grupos de amigos y personas que se acercaban de manera individual se mezclaron frente al congreso con las banderas y consignas de docenas de organizaciones políticas y sociales que impulsaron la convocatoria.

A las 18.40 comenzó la lectura del documento principal.

"Estamos en las calles, estamos resistiendo y no nos vencieron. A la crueldad femicida le oponemos feminismo y organización, la revuelta festiva de seguir diciendo No a lo que no queremos: Ni una víctima más. Ni una menos", dice el documento.

"No nos callan. Por tercera vez marchamos un 3 de junio. Porque todos los días una mujer, una niña, una travesti, aparece muerta. El patriarcado se sostiene con esa violencia sobre nuestros cuerpos".

La movilización por la Avenida de Mayo fue encabezada por una bandera violeta con la consigna "Ni una menos - Vivas nos queremos – El Estado es responsable" que era portada por representantes de distintos espacios del colectivo #NiUnaMenos.

Detrás de la cabecera de la marcha aparecían banderas de reivindicaciones históricas del movimiento feminista, como la legalización del aborto y otras en referencia a luchas más recientes como el reclamo de libertad para Eva Analía "Higui" De Jesús, de 42 años, detenida desde octubre de 2016 por matar a un hombre mientras intentaba zafarse de una patota que quería abusar de ella por su orientación sexual.

