El error de afeitarse la cabeza para no quedarse calvo y otros mitos sobre la pérdida de cabello

La calvicie afecta a entre un 1% y un 2% de la población mundial, según datos del NHS, el servicio de Salud público británico.

Es habitual ver que los hombres que comienzan a perder pelo deciden afeitarse la cabeza. Las razones que le llevan a ello dependerá de cada uno, pero si lo hacen pensando en estimular su crecimiento se equivocan.

Sobre si cortarse el pelo (y no afeitarlo) sería una mejor alternativa, todos coinciden en que no afectaría al ciclo de crecimiento del cabello aunque Bozhinova señala que el pelo "se verá estéticamente más sano cuando esté recién cortado".

La razón es que afeitarse no afecta en absoluto al desarrollo del folículo, que es la parte de la piel que da crecimiento al cabello.

Una tercera experta, la cirujana de trasplante capilar Thomy Kouremada-Zioga, de la clínica londinense The Private Clinic va más allá y dice que "se puede dañar seriamente la raíz y en algunas razas como la afro-caribeña, que llevan el pelo muy al raso, es un riesgo de pérdida de pelo permanente".

Para Ralista Bozhinova, especialista en la pérdida del cabello de la Clínica Belgravia de Londres, una de las empresas líderes en el sector, raparlo o cortarlo no tendría "ningún tipo de incidencia en el crecimiento del cabello".

Es lo que señala Bozhinova: "Si tienes una piel más seca no hará falta que te laves el pelo tan frecuentemente pero si tu pelo es graso deberías aumentar la frecuencia para retirar la grasa que bloquea el folículo".

Como afirmación general nuestros expertos aseguran que no es cierto, aunque siempre dependerá del uso que le des.





"Siempre que no te provoques quemaduras o que no extiendas mucho el cabello a la hora de secarlo no tiene por qué suponer ningún riesgo", anota la experta de Belgravia.





Pero la cirujana Zioga recomienda que "se use lo menos posible y a poder ser con aire frío para evitar que el pelo se caliente e irrite la raíz".

4. "Cepillarse mucho el pelo es malo"