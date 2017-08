Julieta Ortega y Andrea Rincón hablaron sobre los rumores de romance entre ellas

Al referirse a los rumores de romance entre ellas, Ortega aseguró: “Nos han dicho cosas mucho tiempo y nunca lo aclaramos porque nos pareció una estupidez totalmente irrelevante. Cada vez que tengo una amiga y digo que quiero mucho a mi amiga la gente piensa que estoy en pareja con esa amiga, y siempre me pareció tonto aclarar . Sentía que salir a decir ‘yo no salgo con chicas’ es como decir que hay algo que está mal en eso, y me parece tan tonto el tema que nunca salí a decir nada. La realidad es que no salí nunca con ninguna mujer, pero incluso salir a decir esto ya me da bastante vergüenza. Me parece tan poco relevante decir con quién sale alguien, si es hombre o mujer, que nunca salí a decirlo. Pero la verdad es esa y siempre me reí y nunca aclaramos nada".