La “China” compartió otra foto de su embarazo y volvieron a matarla en las redes

Después de anunciar su embarazo de casi tres meses, Eugenia “la China” Suárez armó las valijas y partió rumbo a Miami , para disfrutar de unos días de playa, shopping y sol . Lejos de las cámaras y del seguimiento mediático que vive en la Argentina, la rubia se relajó y compartió una foto en bikini en la que se puede apreciar su incipiente pancita.

Aunque ya son las menos, todavía algunas usuarias no le perdonan el comienzo de su relación con Benjamín Vicuña que, según “Pampita”, coincidió con la relación que el chileno mantenía con la madre de sus cuatro hijos.

“Gato barato y muy mala persona. La vas a pagar, todo vuelve”, disparó una usuaria. “Todo esto lo hace para seguir provocando: es mala”, sumó otra. Y, pese al pedido de Vicuña de que dejen de hacerle bullying tanto a su novia como a su futura hija, otra usuaria volvió a usar a la beba para herir a la actriz: “Ojalá no salga tan trola como vos”.









Días atrás, cuando la noticia del embarazo de la pareja inundó todos los portales , las seguidoras de “Pampita” acosaron a la “China” y llegaron a comparar a la beba que espera con Blanca, la hija del chileno y la modelo que falleció hace cinco años luego de sufrir una neumonía.

Consultado por los medios, Vicuña señaló que no estaba enterado y, como era de esperar, se mostró molesto por la noticia . “No lo vi, no tengo idea, no sé de qué estás hablando”, le dijo el actor al notero de Infama.

Sin embargo, al enterarse en qué consistían esta vez los ataques a su mujer, el chileno enfureció y disparó: “Menos mal que no lo vi porque me caliento, me parece una bajeza espantosa hablar de eso. Para mí (por Blanquita) es algo más que sagrado. Me descompone saber esto. La ’China’ está viajando y la verdad que no lo vi. No sé por qué pudieron hacerlo”.

Al mismo tiempo, remarcó el hecho de que aún no saben realmente el sexo de su futuro hijo. “Estamos felices, es un momento mágico el embarazo. No sé cómo se supo, la verdad que ni nosotros lo sabemos. No hemos hecho el examen, no está confirmado, es muy chiquito. No sé de dónde lo sacaron porque no tiene ni tres meses”, explicó.





La primera foto de la pancita.

