Pampita, a corazón abierto sobre su relación con Benjamín Vicuña: "Tenemos 3 hijos hermosos y una hija en el cielo"

El paso de Benjamín Vicuña (38) por Podemos hablar , el programa que conduce Andy Kusnetzoff (46) en la pantalla de Telefe, dio que hablar. El actor chileno reveló que le gustaría que Pampita -su exmujer con quien tiene a Bautista (9), Beltrán (5) y Benicio (2) y tuvo a Blanca que falleció a los 6 años en 2012- y la China Suárez (25) , su actual pareja con quien espera un bebé; se lleven bien. Y ante las repercusiones, la modelo expresó su punto.





Indagada por Majo Martino para Este es el Show, la jurado de Bailando 2017 tuvo el siguiente ida y vuelta con la cronista:



-¿Vos cómo tomaste la declaración de Vicuña?





-Yo no me refiero nunca a ninguna declaración, ni ninguna noticia, ni ninguna cosa que tenga que ver con Vicuña. No lo hago públicamente, ni por detrás. Con nadie, ni con la cámara apagada. No tengo amigos en el medio, nada, nada.



-Ni con tus amigos de la vida, digamos...





-¡No, tampoco! Es el padre de mis hijos, soy súper respetuosa y es mi familia. Toda la vida vamos a tener que criar a estos chicos y después cuando estén criados, a nuestros nietos, así que yo cuido mucho eso. No importa lo que diga él, no importa lo que pase... para mí es como sagrado eso.





-Se te nota con mucho cariño, con mucho amor, cuando hablás del padre de tus hijos...





-Por supuesto. Tuvimos 4 hijos, vivimos un dolor muy grande juntos. Entonces yo no tranzo, pero no lo hago ni con la cámara prendida, ni con la cámara apagada. Tenemos 3 hijos hermosos, una hija en el cielo... hay mucho por delante todavía así que me cuido hasta el más mínimo detalle. Tenemos un hijo chiquito de 2 años y bueno de todas las edades... otro de 5 y otro de 9. Y es mucho trabajo para los dos ayudarlos con sus cosas, criarlos en la educación, lo que les queremos inculcar. Sí me interesa tener una excelente relación. Y como estoy tan expuesta y lo mediático está constante en mi vida porque todos los días estoy en un programa.. o en dos programas, fue como que esa puerta yo la cerré mediáticamente. Es algo privado, es mi familia y el bienestar de mis amigos, así que no se abre con ningún tema.





-Por ahí antes se hablaban más cosas pero después, de un momento a otro, dijiste esto se terminó...





-Fue a los muy pocos meses de separarnos. Me concentré en el bienestar de los chicos. Más allá de nuestras profesiones, los temas familiares son privados. No tranzo. No hay nada que a mí me perturbe, me haga pisar el palito por decirlo de alguna manera. Nunca haría comentarios públicos de ningún tipo.





-Vicuña habló y como que abrió una puertita...





-Pasa que para él es distinto porque no está todos los días con una cámara. Yo, si abro la puerta, es como que va a ser constante lo de las preguntas. Como yo le dije desde un principio, "yo de esto no hablo" y me tengo que mantener con eso.





-¿Y cómo te cayó la declaración de Vicuña?