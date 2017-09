La trama oculta detrás de la muerte del rugbier mendocino

Por su parte, familiares de Fortunato utilizaron también sus redes sociales para despedirse del joven. "Se me ha apagado el sol, me falta el aire, me cuesta moverme, pero aquí estoy, mi bebé, como siempre. Te amo, hijo mío", escribió su padre Miguel."Va a ser doloroso no volver a ver su sonrisa y charlar de todo, se fue una persona inmensa", compartió la hermana del chico.