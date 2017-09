Santiago Del Moro confirmó que lo llamaron para hacerle una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor de Intratables lo confesó anoche, en medio de la polémica que se dio por la negativa de Susana Giménez de llevar al living de su programa a la ex presidenta.

“Es la primera vez que lo cuento. A mí también me llamaron y no voy a dar más datos que estos. Cuando tuv e que hacer la de Macri me llamaron del gobierno de un día para el otro y lo que se vio en la nota fue lo que se grabó”, explicó Del Moro.