Una foto muestra que los gendarmes usaron piedras contra los mapuches

La actitud expone un operativo descontrolado. Tirar piedras o portar hachas o usar cualquier arma no oficial no está contemplado en el protocolo para manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad, activo desde febrero de 2016, ni en el del gobierno anterior, firmado mayo de 2011.

El protocolo trabaja sobre lo que está permitido. Las fuerzas federales no pueden usar armas no provistas ni pueden agredir con materiales "externos". Los elementos provistos son de legítima defensa, aún una pistola o un rifle, y cualquier arma que no sea de legítima defensa no está permitida. La piedra y el hacha son armas de agresión.