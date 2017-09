Una relación nueva y ¿un embarazo reciente?: la historia detrás de la muerte del rugbier en Mendoza

La muerte del rugbier Genaro Fortunato todavía conmociona a toda la provincia de Mendoza. Tres días después de que se produjera el confuso episodio con su novia Julieta Silva, aún quedan dudas y faltan certezas respecto de lo sucedido en los instantes previos al incidente fatal.



Según el testimonio de un cuidacoches de la zona, el joven de 25 años y la chica de 30 salieron del bar "Mona" poco después de las cinco de la mañana. En el tramo de 100 metros, ambos mantuvieron una discusión, lo que llevó a la joven a querer abandonar el lugar en soledad.



De acuerdo con el relato, Fortunato se puso por delante del Fiat Idea gris y hasta se quiso subir al capot para evitar que la mujer se fuera. Justo en ese instante, Silva encendió el motor del auto, arrancó y atropelló al rugbier.





Aún quedan dudas sobre lo sucedido inmediatamente después: algunos rumores indican que la mujer dio una vuelta en U con su coche y arrolló nuevamente a su novio, que estaba ya tirado en el suelo.









Según comentó la familia de la víctima, la relación de Fortunato con Silva era muy reciente. De hecho, ningún familiar del deportista conocía a la mujer de 30 años.









"Esto era una cosa nueva. Yo no la conocía. De mi hijo puedo decir que era un gran tipo, no sé si excelente. Trabajaba y estaba siempre intentando cosas nuevas. Y era muy creativo y muy buen jugador de rugby. Nada más", explicó el padre de la víctima, Miguel Ángel Fortunato, en declaraciones al portal de noticias Sitio Andino.





Fortunato era un rugbier muy reconocido en la ciudad de San Rafael









Silva fue derivada de inmediato al sector de salud mental del Hospital Schestakow, donde permanecía hasta la mañana de hoy con custodia policial.









De acuerdo con versiones extraoficiales, el diagnóstico de la joven es de "reacción vivencial anormal" y no representaría impedimento alguno para que se la condene.









Silva tiene dos hijos pequeños, se había separado del padre de las criaturas hace poco más de un año y es propietaria de un local de venta de indumentaria deportiva llamado "Verde Limón", que se ubica en el centro de San Rafael.









Ante tal escenario, todavía hay una nube de incertidumbre acerca de los motivos que condujeron al incidente fatal.









Algunos testigos que estuvieron presentes en el bar indicaron que Fortunato y Silva nunca mantuvieron una discusión dentro del local.









Aparentemente, la pelea se inició luego de que Fortunato le revelara a Silva que iba a ser padre y que la madre del bebé sería su ex pareja, de nombre Agostina, con quien había estado durante varios años.





El lugar donde murió Fortunato, atropellado por su actual novia









Precisamente, la ex pareja de Fortunato publicó en su perfil de Facebook varios mensajes de amor hacia el joven fallecido y confirmó que espera un hijo de él.









"No sé por qué tan temprano te fuiste, no lo entiendo todavía. Sólo Dios sabe lo mucho que te amé siempre y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no dejaras de sonreír. Lo único que te pido es que nunca nos abandones y seas el ángel de toda tu familia y en especial de tu hija", publicó Agostina en un post.









Y completó en otro: "Así eras vos. Siempre tan feliz, tan jodón, tan vos. Así quiero que te conozca Fran. Un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien lo dé".









La noticia sobre el supuesto embarazo de Agostina fue ratificada por medios locales de trascendencia, como Diario Uno o El Sol.





Una foto subida por la ex novia de Fortunato, que esperaría un hijo de él









Hasta el día de hoy, la ex novia de Fortunato mantiene una cercana y excelente relación con la familia del rugbier.









La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Rossi y, en principio, fue caratulada como"averiguación de homicidio". En principio, se tratará de determinar si el accionar de Silva fue producto de un acto intencional o de uno negligente.









En caso de confirmarse que la joven aceleró el Fiat Idea con conocimiento del daño que podía causar en el rugbier, habrá que establecer si sólo quería asustar al chico o si efectivamente utilizó el vehículo como un "arma" para provocar la muerte.









Se espera que cerca de las 12 del mediodía, la fiscal Rossi brinde una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre el caso.









fuente:http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/11/una-relacion-nueva-y-un-embarazo-reciente-la-historia-detras-de-la-muerte-del-rugbier-en-mendoza/