VIDEO: Mexico fue sacudido por el peor terremoto de su historia

Sobre el tsunami aclaró que "no representa en este momento un riesgo mayor, no se ve de una dimensión mayor".

Sobre el tsunami aclaró que "no representa en este momento un riesgo mayor, no se ve de una dimensión mayor".

"Fue muy largo, ya hacia mucho tiempo que no sentíamos un temblor tan fuerte aquí, se empezó a mover todo yo nada más me salí", relató una habitante de la Ciudad de México.

"Lo que sentí fue que se me movió la cama, pero no escuché nada, no sé si estaría ya dormida o no sonó, pero no, yo cuando ya estaba en la calle no se oía nada", relató otra habitante aún confundida por el impacto del sismo.