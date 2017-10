Defensa irrestricta de los paisajes de Jujuy, un trabajo silencioso

Cerca de medio centenar de Cartas Documentos fueron remitidas desde enero de 2016 a la fecha por parte del Ministerio de Cultura y Turismo a numerosas empresas de diferentes rubros y actividades, debido al mal uso y/o identificación de imágenes de paisajes jujeños en publicidades con soporte gráfico o en medios digitales.





Desde el organismo oficial, como respuesta al artículo “Pasividad cómplice: Nos siguen robando paisajes” publicado en el diario El Tribuno de Jujuy por Carlos Ferraro, y también para conocimiento de la comunidad jujeña, se hace notar que el accionar es prácticamente inmediato apenas se detecta una irregularidad o se recibe la denuncia en el organismo de aquellos ciudadanos jujeños comprometidos.





Cabe señalar que el ejemplo mencionado en loa nota, no es el primero ni el único ni el último, surgen en cualquier momento, en cualquier lado, en cualquier medio, incluso en el mismo diario ya hace un tiempo. Y siempre se actuó en consecuencia, aunque no haya sido publicitada oficialmente una carta documento, ni aunque los ciudadanos “preocupados” no hayan demostrado interés en el procedimiento o aunque no hayan aportado datos útiles para un reclamo formal según las normas.





En este sentido, apenas se puede detectar una irregularidad de estas características –por labor propia y/o denuncias enviadas por jujeños comprometidos e interesados-, que contrarían largamente el espíritu de la Ley Nacional 26.104 (y su modificatoria 26.601), de Publicidad con Fines Turísticos, se accionan todos los medios de reclamo que son permitidos por el plexo normativo.





Estas actuaciones, en forma obligada, dan inicio a partir de una publicidad irregular, que no cumpla lo establecido en la legislación vigente, detectada por, a) personal del organismo (en forma casual ya que no existe un área de “vigilancia exclusiva” en este tema); y b) por denuncias enviadas (por mail, o personalmente) por jujeños interesados en la preservación del patrimonio y de nuestra identidad.





Con ambas situaciones se procede de idéntica manera. Desde la Secretaría de Turismo se remite una Carta Documento al infractor, solicitándole que RECTIFIQUE el error cometido, y prácticamente en el ochenta por ciento de los casos se obtiene una respuesta favorable.





Cabe hacer notar que identificar estas anomalías y plantear el consiguiente reclamo no es tarea fácil. Por un lado, las páginas web tienen un número casi infinito (mientras el periodista encontraba la publicidad de las valijas, desde el Ministerio de Cultura y Turismo hacía lo propio en la web de dos agencias de viajes) y ubicar la irregularidad es casi fortuito; ubicar banner, afiches o flyers en otras provincias con este tipo de irregularidad, también es fortuito a menos que un jujeño se dé cuente y esté dispuesto a tomar una fotografía, con los datos de la agencia, empresa, folleto, etc., y enviarla a la Secretaría de Turismo para accionar debidamente.





En materia de Publicidad con Fines Turísticos existe la ley 26.104 del año 2006, en su Artículo 1° establece la obligación a quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos, por cualquier medio, deberán hacer constar la denominación del atractivo y la localidad reproducida, seguida de loa provincia a la que pertenece.





Y la modificatoria, Ley 26.601, del año 2010, incorpora como Artículo 4°Bis, que “Toda publicidad contenida en medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberá indicar la información ordenada por el Artículo 1° de la presente ley con caracteres tipográficos no inferiores a DOS MILIMETROS (2mm) de altura. La misma deberá tener sentido de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al de la imagen reproducida, debiendo ser fácilmente legible”.





El Ministerio de Cultura y Turismo sostiene que no es ajeno a la preocupación de los jujeños por este accionar tendencioso en las publicidades, asegurando que se llevan adelante todas las medidas permitidas por las normas vigentes, pero a la vez, hace saber de la necesidad de contar con la colaboración de todos los jujeños para detectar este tipo de irregularidades, en los diferentes medios y lugares, y hacer llegar los datos necesarios para actuar en consecuencia.





Para aquellas personas que deseen enviar su reclamo o denuncia, pueden hacerlo a las casillas de mail turismojujuypromocion@gmail.com , ministerioculoturayturismojujuy@gmail.com , o al Facebook del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, adjuntando una fotografía de la anomalía con los datos del infractor (medio gráfico, o el link o el domicilio postal).





