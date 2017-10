El golazo de un indonesio que parece correr más rápido que Usain Bolt

La particular imagen en la que el indonesio Terens Puhiri arranca una carrera a toda velocidad mientras sus rivales parecen estatuas se ha convertido viral en las redes sociales. El jugador del Borneo marcó el 3 a 0 frente al Mitra Kuka, en un partido que terminó 4 a 0.

En la impresionante cabalgata que arranca a 70 metros del arco rival, el delantero de 20 años va por una pelota adelantada dejando a un rival atrás como si fuera una exhalación y también supera al portero para definir con el arco a su disposición.

El jugador de 20 años -que ya es considerado por algunos como el más rápido del mundo- se ha hecho famoso y espera que esta explosión mediática le permita emigrar de su liga a alguna más importante como las europeas.

Las comparaciones han llegado al punto de igualarlo con Usain Bolt. El atleta de velocidad más grande de la historia que se retiró en este año con dos récords mundiales, 100 y 200 metros, y 9 medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

A propósito, Bolt quiere probar su talento en las canchas. Se dice que ya tiene ofertas de varios equipos para dar su salto al fútbol. "No voy a mentirme a mí mismo. Si siento que no puedo hacerlo, me voy a decir ‘olvídalo’. No voy a avergonzarme de mi mismo. Es un sueño, es otro capítulo de mi vida que realmente quiero hacer, debes intentar saber hasta dónde puedes llegar”, dijo el rey de la velocidad.

