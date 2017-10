HAQUIM DENUNCIÓ UNA CAMPAÑA SUCIA EN CONTRA DE INTENDENTES LIGADOS AL FRENTE RENOVADOR

“Hay un medio en particular que pone cámaras todo el tiempo y genera situaciones adversas a las administraciones municipales, como viene ocurriendo en Tilcara, Abra Pampa y Volcán, además de las amenazas personales que se viene profiriendo a los intendentes por parte de Guillermo Snopek”, ahondó.

“Hay un medio en particular que pone cámaras todo el tiempo y genera situaciones adversas a las administraciones municipales, como viene ocurriendo en Tilcara, Abra Pampa y Volcán, además de las amenazas personales que se viene profiriendo a los intendentes por parte de Guillermo Snopek”, ahondó.

En ese marco, relató que “Snopek se presenta atribuyéndose el manejo de un medio de comunicación y amenaza con castigar a esos intendentes por no encolumnarse detrás de él”. “Es decir, existe un apriete permanente por parte de esta persona. Estas son las cosas que se tienen que desterrar de la política y mucho más la utilización de medios de comunicación para el desprestigio de la gente. Esta es la campaña con la que nos encontramos y es lo más negativo que he visto”, completó.

En ese marco, relató que “Snopek se presenta atribuyéndose el manejo de un medio de comunicación y amenaza con castigar a esos intendentes por no encolumnarse detrás de él”. “Es decir, existe un apriete permanente por parte de esta persona. Estas son las cosas que se tienen que desterrar de la política y mucho más la utilización de medios de comunicación para el desprestigio de la gente. Esta es la campaña con la que nos encontramos y es lo más negativo que he visto”, completó.

En relación a la elección de intendente de Fraile Pintado, indicó que el FR decidió seguir la misma línea que se siguió en el 2015 en distintas jurisdicciones municipales, es decir llevar un solo y único candidato y conformar una sola lista de concejales. “En esa localidad nuestro candidato es Iván Poncio que irá con una sola lista de candidatos a ediles integrada también por referentes de la UCR”, explicó y aclaró para que no queden dudas que su espacio nada tiene que ver con la otra lista que lleva a Bracamonte como candidato a jefe comunal.

En relación a la elección de intendente de Fraile Pintado, indicó que el FR decidió seguir la misma línea que se siguió en el 2015 en distintas jurisdicciones municipales, es decir llevar un solo y único candidato y conformar una sola lista de concejales. “En esa localidad nuestro candidato es Iván Poncio que irá con una sola lista de candidatos a ediles integrada también por referentes de la UCR”, explicó y aclaró para que no queden dudas que su espacio nada tiene que ver con la otra lista que lleva a Bracamonte como candidato a jefe comunal.

Sobre aquellas versiones que lo responsabilizaban de encabezar un accionar desestabilizador en perjuicio del intendente de Perico, Rolando Ficoseco, las negó rotundamente. "Son comentarios efectuados por un tal Bandi. No tengo nada que aclarar, pero si tengo para decir que personas como el actual jefe comunal no pueden ser más candidatos a ningún cargo en Jujuy, porque tiene una causa penal elevada a juicio por fraude al Estado y tiene varias más presentadas ante la Justicia”, aseveró.

Sobre aquellas versiones que lo responsabilizaban de encabezar un accionar desestabilizador en perjuicio del intendente de Perico, Rolando Ficoseco, las negó rotundamente. "Son comentarios efectuados por un tal Bandi. No tengo nada que aclarar, pero si tengo para decir que personas como el actual jefe comunal no pueden ser más candidatos a ningún cargo en Jujuy, porque tiene una causa penal elevada a juicio por fraude al Estado y tiene varias más presentadas ante la Justicia”, aseveró.

“Ficoseco no rinde cuentas desde hace diez años y me parece que para transparentar la gestión pública, estas cosas ya no tienen que ocurrir más. Seguimos insistiendo en que los candidatos deben dar pruebas de su situación legal y judicial. En ese orden, recordó que existe un proyecto estableciendo la prohibición para postularse a cargos electivos cuando existen cuestiones pendientes en la Justicia.