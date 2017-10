La fuerte confesión de Nancy Pazos, tras bailar con chicos hipoacúsicos

“Tengo a uno de mis hijos, el más chiquitito, que es hipoacúsico unilateral, o sea él solo escucha”, confesó Nancy sobre Tonio (7), su hijo menor, y destacó la importancia de la comunicación. “Tenemos un montón de dificultades que son superables absolutamente. Los chicos están integrados a la sociedad, muchos de ellos van a colegios comunes y otros que justamente no. La Fundación Dominick es un colegio que a todos ellos les enseñó a hablar. Lo primero que hace el colegio es enseñarles a hablar, no son sordomudos. Son mudos porque no pueden escuchar y al no poder hacerlo no se pueden comunicar”, contó.