Lourdes Sánchez se sacó contra La Bomba: "¡Sos muy mala persona con mucha gente!"

La Bomba Tucumana parece estar hecha para la pelea y siempre encuentra un nuevo adversario para descargar su furia.

Este jueves, fue Lourdes Sánchez quien fue tragada por el carácter beligerante de la cantante.

"Leí unas cositas que publicó Lourdes y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me dijo burra y la verdad es que es lamentable que una mujer se dirija así a otra mujer. Que yo tenga que tolerar que la señora Lourdes Sánchez de nadie, porque no es de Prada",

Y continuó: "Estoy buscando la paz acá y estar tranquila, hacer mi trabajo tranquila. Y ella tiene la sonrisa de nena buena, de ángel, que no lo es porque si habla mal de una compañera... No tenés necesidad, si sos la mujer del Chato Prada , ¿o no? ¿No sos la primera dama? ¿Qué necesidad tenés de pelearte conmigo que soy la mujer de nadie? No tenés ne cesidad de hacer esas cosas. Andá a pelearte con Susana Giménez en todo caso, no conmigo", agregó.

Al instante, Lourdes disparó: "Gladys, no necesito pelearme con nadie".

"Andá nena, ya sos una jovata, no te hagas la pendeja. Sos una acomodada y tenés triple cara" , replicó la Bomba. "Sos una burra".

"¿Y la agresión, Gla? ¿Y la paz? Vos estás siendo muy agresiva... No conmigo porque a mí me importa muy poco lo que vos me digas, pero sí sos muy mala persona con mucha gente", contestó la pareja del Chato Prada.

Mirá el video:





Luego, el jurado evaluó el desempeño de Gladys en la pista y sorpresivamente logró un puntaje perfecto. Todo el estudio estalló y la tucumana fue hasta el bar, donde se encontraban todos sus contrincantes (además de Lourdes Sanchez) y se los dedicó en la cara: "Tengo tres diez".





Fuente:

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.