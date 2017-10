Yanina Latorre, tras su pelea con Pamela David: "Ella aprendió a taparse las tetas al menos"

“Pasaste un momento terrible, pero parece que no aprendiste nada, Yanina”, le espetó Pamela y Yanina retrucó enojada: “¿Qué es lo que tengo que aprender, Pamela?”. Pero el entredicho no terminó ahí y la blonda llevó la pelea al terreno donde más cómoda se siente: Twitter.

Furiosa, Latorre publicó varios tweets y retweets contra la conductora. “Pobre Pamela… la que tiene que aprender es ella. No entiende nada”, comenzó. “Es verdad… no sabe conducir. No aprendió nada”, y “Me asombra el pensamiento de esta mujer. ¿Tiene que aprender el dañado o el que hizo el daño? Poca memoria tiene”, fueron algunos de sus mensajes.