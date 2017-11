Confirmado: ShowMatch no sale al aire esta noche

Debido a la jornada de paro que lleva adelante el SATSAID (Sindicato de televisión) el programa de Marcelo Tinelli previsto para hoy se levantó. Los bailes pasan para mañana.

El paro que llevó adelante el SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) obligó a los canales de aire y de cable a reformular las programaciones del día.

Uno de los programas perjudicados por la medida es ShowMatch, que no saldrá al aire esta noche, donde estaba previsto que bailen Federico Bal y Laura Fernández, Flor Vigna, Mica Viciconte y Melina Lezcano con los Agapornis apoyándola.

El periodista anunció a través de su cuenta de Twitter la suspensión del programa.

Si bien Marcelo Tinelli todavía no dio la confirmación oficial y se especuló hasta último momento que la medida del reclamo salarial podía levantarse antes de lo previsto y permitir de esta manera el normal desarrollo del programa, fue el periodista y miembro del Jurado Ángel de Brito quien contó la noticia en su cuenta de Twitter. "Confirmado: NO HAY Bailando2017 esta noche", publicó, una vez que desde la producción los liberaron al avisarles que no vayan.

Ocurre que muchos ciclos esperaron hasta último minuto para tomar la determinación de salir o no al aire y algunos, como Intrusos (América, a las 13) o Este es el Show (El Trece, a las 16.30), pudieron hacerlo. Mientras que otros fueron levantadosy en su lugar pusieron repeticiones del propio programa o ficciones ya emitidas.

Una vez tomada la determinación de levantar ShowMatch, El Trece dispuso que emitirá una película en ese horario, aunque todavía no se confirmó oficialmente desde programación cuál será.

