Detuvieron a Amado Boudou por la causa de enriquecimiento ilícito

Detuvieron a Amado Boudou por la causa Ciccone. Foto: Archivo / Emiliano Lasalvia / LA NACION

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana en el edificio donde vive en Puerto Madero, tras una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito, confirmaron a Télam fuentes judiciales.









El socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona del ex vicepresidente también está detenido, en la causa en la que ambos están imputados por enriquecimiento ilícito tras conocerse una pericia que los complicó. Se espera que ambos declaren hoy en los tribunales de Comodoro Py.





Por otro lado, la ex novia de Boudou Agustina Kämpfer fue citada a indagatoria como imputada en la causa. Deberá declarar ante Lijo en Comodoro Py el próximo 8 de noviembre. También Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele deberán presentarse el 7 y 9, respectivamente, todos a las 11 de la mañana.









Según el escrito de Lijo, Boudou está acusado de asociación ilícita, en carácter de jefe, y lavado de activos, cometido en tres oportunidad. Núñez Carmona está imputado de asociación ilícita, en carácter de organizador, y lavado de activos, cometido en una oportunidad. Vandenbroele y López están acusados de asociación ilícita en carácter de integrantes. Y Kämpfer, de lavado de activos, cometido en una oportunidad.





"La asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación", dice el escrito.

La causa









Hace una semana, el fiscal Jorge Di Lello pidió que Boudou justifique el origen de 80 mil dólares, la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kampfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona, en la causa por enriquecimiento ilícito.





Di Lello presentó por primera vez un "requerimiento de justificación de bienes" ante el juez l Lijo al entender que "existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública", según el dictamen. Y agregó que "se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas con posterioridad".





Tras analizar todas las declaraciones juradas de bienes de Boudou ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción, los peritos contadores dijeron que hay un registro global en los libros de las acciones y no un registro diario de las operaciones, y sostuvieron que es imposible rastrearlas y saber, por ejemplo, si los accionistas retiraron dinero. Además hay libros societarios con tachaduras, enmiendas, hojas en blanco y huecos. Sostuvieron, por ello, que este mecanismo fue "el instrumento facilitador del ardid que colaboró con la confusión de sus propias cuentas".





A partir del informe pericial, el fiscal dijo que hay tres grandes inconsistencias:





Unos US$ 80.000 sin justificación en su declaración jurada de 2002 y las inconsistencias que detectaron en los peritajes sobre 111 declaraciones patrimoniales, de 2002 a 2012. Y entiende que para los peritos el dinero "no tiene origen justificado".





El departamento que compró de su ex novia Agustina Kämpfer en Bonpland al 1200, en Palermo Hollywood, por US$ 120.000 en 2010. Supuestamente lo adquirió con US$ 30.000 suyos y un préstamo de US$ 90.000 de Sebastián Boudou, hermano del ex funcionario. Pero el fiscal dijo que no está acreditado el préstamo, pues no hay ningún documento que lo justifique. Tampoco surgen de las declaraciones de Kämpfer elementos para justificar su ahorro de US$ 30.000. Incluso, en 2010 hay un desfase en contra de Kämpfer de un poco más de $ 316.000, sin tener en cuenta sus gastos. Por esto debe responder Boudou como su novio en esa época, dijo Di Lello.





En cuanto a Núñez Carmona, no hay respaldo, dice el fiscal, para unos $ 4 millones, monto que regularizó con la ley de blanqueo que promovió el kirchnerismo y US$ 795.000 que declaró tener. Además compró tres inmuebles, nueve autos y motos, y tuvo participación en, al menos, 12 sociedades.





Otras causas. Boudou también está siendo juzgado por apropiarse del 70% de las acciones de la imprenta Ciccone , que fabrica papel moneda, a cambio de evitar su quiebra por deudas fiscales. Y a su vez, la Justicia definirá este mes si confirma o no el sobreseimiento que lo benefició en la causa por los papeles truchos de un viejo auto de su propiedad.





Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2079001-detuvieron-a-amado-boudou-por-la-causa-de-enriquecimiento-ilicito

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.