El Gobierno negó el pago de un bono de fin de año para estatales, jubilados y AUH

El Gobierno anticipó ayer que no otorgará un bono de fin de año para los empleados públicos de la administración nacional, y tampoco para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La única ayuda prevista es un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de 2.200 pesos, que beneficiará a cerca de 400 mil trabajadores de la denominada "economía popular", que forman parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

"El tema del bono no está planteado. La cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria", aclaró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al término de una reunión de gabinete, que se realizó este martes en la Casa Rosada. Para Triaca, "firmamos paritarias donde se reconoce inflación y creemos que no es discusión para este año. El año pasado la discusión era donde no se planteaba la cláusula gatillo", abundó el ministro. El año pasado, para descomprimir la presión social por la elevada inflación -que para el INDEC trepó al 36%- el Poder Ejecutivo había accedido a otorgar un bono a jubilados y beneficiarios de la AUH -alrededor de 7 millones de personas- cuyo desembolso representó más de 5 mil millones de pesos.