La autopsia confirmó que Santiago Maldonado murió ahogado

El magistrado informó, además, que no se pudo establecer exactamente cuánto tiempo pasó Maldonado dentro del agua, pero que de acuerdo a los tres métodos científicos utilizados se estableció que el cuerpo permaneció bajo el agua "más de 53 días", "más de 60 días" y "más de 73 días".









Los profesionales que participaron de la pericia aclararon que no hay una técnica única para determinar la data de muerte. "La bibliografía es extensa y de allí que surgen tres datos sobre la fecha de deceso", comentaron a Infobae varias fuentes que participaron de la autopsia. No obstante, "por unanimidad se estableció que el cuerpo siempre estuvo debajo del agua", explicó Lleral.









A partir de la diferencia de criterios, Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, aseguró: "La fecha de muerte no es exacta. No podemos concluir cómo ni cuándo falleció Santiago, pero sí que estuvo siempre en el mismo hábitat, es decir, en el mismo río". En tanto, Sergio Maldonado, remarcó que mantiene sospechas sobre cómo murió su hermano: "Tengo más dudas que antes, está claro que no murió porque estuviera de turista en el río, murió en medio de la represión ilegal de la Gendarmería".

PlaySantiago Maldonado desapareció el 1° de agosto cuando participaba de una protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala en la ruta 40, a la altura de la Pu Lof en Resistencia de Cumashen, a 80 kilómetros de Esquel. La manifestación fue reprimida por la Gendarmería. El cuerpo del tatuador estuvo desaparecido durante 78 días, hasta que fue hallado sumergido en el Río Chubut, muy cerca de donde se había realizado el corte de ruta.









Según supo Infobae, los peritos analizaron marcas halladas en la cara y en el cuello de Maldonado que en un principio se creía que podían ser golpes. Sin embargo, concluyeron que se tratarían de pequeñas mordidas de peces. No se encontraron moretones o traumatismos en otras partes del cadáver.









Los estudios determinaron que las diatomeas (microalgas) fueron encontradas en la cavidad cardíaca, y que no llegaron a la médula ósea, algo que ocurre apenas en el 30% de los casos. Una fuente con acceso a la autopsia explicó que la hipotermia "demuestra que Santiago no se murió en un segundo" si no que tardó en ahogarse y perder la vida.









El juez informó que a partir de ahora la causa se va a seguir tramitando como cualquier otra investigación. "Hay que realizar una reconstrucción histórica; la prueba se sigue recolectando", remarcó. Para la familia Maldonado, la "investigación recién empieza". Quedan preguntas sin responder. Si es que el cuerpo estuvo en el río desde el 1° de agosto, ¿cómo nadie lo detectó en los rastrillajes anteriores al del 17 de octubre, especialmente el megaoperativo del 18 de septiembre? ¿Por qué Maldonado se lanzó al agua si no sabía nadar? Teniendo en cuenta que los siete mapuches que protestaban en la ruta cruzaron el río al ser perseguidos por Gendarmería, ¿alguien vio ahogarse y no hizo nada? La batalla jurídica recién comienza.





