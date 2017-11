Nuevo parte oficial: "No tenemos ningún rastro del submarino"

En principio se cree que esas bengalas, manchas y nuevos ruidos que fueron observados en las últimas horas no se condicen con el buque sumergible argentino que tiene 44 tripulantes a bordo.









Anoche, distintos medios se habían hecho eco de una fuerte versión que indicaba que la embarcación había sido hallada a 300 kilómetros de Península Valdés gracias a un radar de un avión de los Estados Unidos. Dicha información fue desmentida terminantemente por Balbi.

















"Les pido a las familias que no pierdan las esperanzas. La Armada está haciendo todo lo humanamente posible en una operación de extrema magnitud en la que generosamente colaboran otros países. No vamos a dejar de procesar ninguno de los indicios que aparecen y los vamos a mantener al tanto de todas novedades: las buenas y las no tan buenas", aseguró el vocero de la Armada.













Un buque británico observó tres bengalas de emergencia, pero aún no se pudo determinar desde dónde partieron, informó el vocero de la Armada. Rechazó otras versiones que circularon desde anoche.