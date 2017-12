ARA San Juan: se van cinco altos oficiales de la Armada

El ministro de Defensa apoya al jefe de la Marina, quien iba a pasar a retiro a fin de año, al menos según se sabía hasta que desapareció la nave. Aguad iba a pasarlo a retiro junto a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea, de acuerdo a fuentes oficiales. El único que iba a ser confirmado era al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Bari del Valle Sosa. Incluso, algunas fuentes dicen que estas propuestas habían llegado a manos del presidente Mauricio Macri.

Srur había sido impulsado a la comandancia por el ex secretario de Defensa, Ángel Tello, durante la gestión del ex ministro del área y actual senador de Cambiemos Julio Martínez.

Dos fuentes oficiales le restaron importancia al registro de las últimas ocho llamadas satelitales, en concordancia con lo que dijo el portavoz Balbi, la semana pasada.“Cada vez que el submarino sale a superficie, se conecta con el satélite. Algunas pueden ser conexiones automáticas, otras de voz y otras de datos”, explicó uno de los militares. Un problema es que “las llamadas no se graban porque son secretas”.

“Estaba a nivel de periscopio porque se activaron las llamadas al satélite, de lo contrario era imposible ”, agregaron. No se sabe si, simultáneamente, había sacado el esnórquel antes de que anunciara por radiofrecuencia que iba bajar a mayor profundidad para hacer las reparaciones.

