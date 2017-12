Bonadio procesó a Cristina Kirchner y pidió su desafuero para detenerla

El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. (Télam)

El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

La noticia se conoce cuando ya están detenidos otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini , el piquetero Luis D'Elía , el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de origen libanés Yussuf Khalil. Bonadio también procesó al ex canciller Héctor Timerman .

La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la Amia. Así, la ex presidenta sumó su cuarto procesamiento en la Justicia Federal.

fuente:https://www.lagaceta.com.ar/nota/754317/actualidad/bonadio-proceso-cristina-kirchner-pidio-desafuero-para-detenerla.html