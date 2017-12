Fiesta sexual, video y "bebote": el fotógrafo chileno revela detalles de su relación con Latorre

Hace unos días apareció Andrés Rebolledo, un fotógrafo chileno que dice haber tenido sexo con Diego Latorre, y que existe un video de uno de sus encuentros íntimos.

Tras sus primeras declaraciones, el fotógrafo volvió a hablar, y esta vez lo hizo en El Show del Espectáculo, el programa radial de Ulises Jaitt, y dejó nuevas revelaciones.

"Puntita me vendía que estaba en una crisis matrimonial. Me vendía una relación, que quería dejar a la mujer, que era mala. El me decía bebote“ , contó Rebolledo.



El fotógrafo manifestó que "efectivamente existe el video en el que está junto al ex futbolista y a otra persona". "Yo lo vi. Decidí hablar porque las amenazas y el chantaje venía hace varios meses“, aseguró. Y agregó que la grabación es de febrero.

Además aclaro que ni él ni Latorre sabían que los estaban grabando, ya que el tercer participante lo hizo maliciosamente. En relación a esa grabación. “Yo estaba enfiestado“, dijo.

Rebolledo también aseguró que sufrió amenazas y chantajes por parte de un abogado. “Él que me ofreció la plata, es un señor al que le gusta comprar jueces, que le gusta comprar novias, estoy hablando de un letrado, extorsionar gente, es muy evidente quién es”, sentenció.

