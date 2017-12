Horror una mujer asesinó a golpes a su hijo de seis años porque no hacía caso

Muchas veces el horror no se puede describir, ni entender. Un nene de seis años fue asesinado por su mamá y su padrastro porque según ellos mismo dijeron “no hacía caso”. Lo maniataron con precintos, lo torturaron, lo golpearon, lo quemaron con agua hirviendo y al final lo mataron. Ocurrió el lunes en la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

El nene, identificado como Dylan Uriel Marchioni, fue trasladado sin vida al hospital Eduardo Oller de Solano con todo su cuerpo desfigurado a raíz de los golpes y quemaduras, motivo por el que los médicos llamaron de inmediato a la policía. Al principio la pareja dijo que en realidad alguien golpeó las manos a su casa y que al salir vieron a su hijo tirado en la vereda, todo lastimado y con el documento de identidad entre las piernas, por lo que decidieron llevarlo a una guardia.

Pero a los investigadores a cargo del fiscal de Quilmes Jorge Saizar, algo no les cerraba. Entonces hablaron con los vecinos y ahí determinaron que la versión era falsa y que el niño era frecuentemente agredido a golpes por su madre y por su padrastro, a quienes entonces detuvieron.

Según publicó el portal Radar del Sur, en su declaración la mujer brindó detalles del momento de la muerte de Dylan. La mujer y su pareja comenzaron a golpear al nene porque “no les había hecho caso”. Lo golpearon tanto hasta notar que el pequeño “ya no lloraba, ya no se movía, ya no respondía”, por lo que decidieron llevarlo al hospital de Solano.

El calvario de Dylan, ocurrió en una vivienda de la calle Humahuaca al 700 de la localidad de Claypole. Por lo tanto, se dio intervención a la UFIyJ N° 02 de Lomas de Zamora, desde donde se determinó que la mujer quede detenida por “homicidio agravado por el vínculo” y su pareja por “homicidio”.





fuente:https://www.clarin.com/sociedad/horror-claypole-mujer-asesino-golpes-hijo-anos_0_HkRXEvSbG.html

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.