Pämpita mi estado civil estado civil "Indeterminado, no se sabe"

Antes de que se realizara la gran final del "Bailando 2017" de "ShowMatch" (El Trece), José María y Paula Chaves condujeron un programa especial con el detrás de escena de lo que estaba sucediendo en los estudios de la Corte, desde los que sale al aire el ciclo de Marcelo Tinelli. Entre otras cosas, entrevistaron a cada uno de los integrantes del jurado. Cuando llegó el turno de Carolina Pampita Ardohain, Josema no se privó de hacerle la pregunta del millón: el final de su relación con Pico Mónaco y los rumores que vincularon al ex tenista con Sol Pérez.

Por su parte, Pico había desmentido categóricamente que Sol Pérez fuera la tercera en discordia en su crisis con Pampita. Ella, en cambio, había guardado silencio. Pero Josema logró que la integrante del jurado del "Bailando" se sincerara frente a las cámaras.

"¿Cómo aparece en el Facebook tu estado civil?", le preguntó Listorti a Pampita. Ella sonrió, dijo que había pasado por todos los estados y finalmente, afirmó: "Indeterminado, no se sabe".

"¿Están en una crisis?", siguió el conductor. Lejos de intentar tapar el sol con la mano, Pampita admitió: "Y, ya lo han visto... Yo, a esta altura de la vida, opté por decir todo lo que me pasa, porque si no después dicen 'Ay, no lo dijo'. Mejor decirlo. Pero bueno, también te sometés al escrutinio de la gente, a mentiras".

"¿Lo de Sol Pérez es mentira, nunca existió ese chat, nada?", indagó el conductor de "Este es el show" (El Trece). La modelo y conductora no esquivó la pregunta. "Nada -aseguró-. Nunca jamás le revisé a Pico el teléfono. Nunca sospeché de él. Es una persona que me dio siempre confianza, que tiene valores súper fuertes, es muy leal, jamás se me ocurrió eso. Cuando salió la noticia dije: '¡Guau, qué sorpresa!´, porque hay mucha imaginación, y mucho de copiar la noticia y repetirla".

Imagen de archivo. Sol Pérez en una foto de su Instagram.

En referencia a Sol Pérez, la chica del clima que fue participante de "Bailando 2017", Pampita declaró: "Lamento mucho que la hayan involucrado en algo que no tenía nada que ver porque no se lo merece. Se comió mala onda de un montón de gente. Es una chica divina, por lo menos lo que vi acá en el 'Bailando', re tranqui, nunca tuvo problemas con nadie y quedó metida en eso"

