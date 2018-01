Condenan al médico del equipo olímpico de gimnasia de EE.UU. por abusar de 150 mujeres

"Usted aún no entiende que es un peligro", agregó la magistrada en su resolución señalando que, si bien cree en la rehabilitación de los reos, no veía "que eso sea posible" con Nassar, quien deberá registrarse como agresor sexual si en algún momento recupera la libertad.

"Me dijo que me tumbara boca abajo en la camilla y abriera ligeramente las piernas. Me introdujo sus dedos sin guantes en mis genitales. Luego me preguntó cómo me sentía y si ese ’tratamiento especial’ estaba haciéndome sentir mejor sobre mi lesión", relató una de las víctimas , Kaylee Lorincz, quien fue abusada cuando tenía 12 años.