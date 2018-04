Cristina Kirchner, entrevistada por Rafael Correa: "va a fracasar el gobierno de Macri"

La senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner (FPV) reapareció este jueves en una entrevista con el Canal de noticias ruso RT en la que renovó sus críticas a las políticas del gobierno de Mauricio Macri y consideró que la administración de Cambiemos se encamina a un "fracaso".





En una entrevista que concedió al ex presidente de Ecuador Rafael Correa, la exmandataria dijo que las medidas de la gestión de Macri se basan en un "neoliberalismo tardío".





Estas son las siete definiciones principales que arrojó la entrevista a la ex mandataria:





- "Hay un gobierno offshore en mi país. Todos tienen cuentas o sociedades offshore, y a nadie le interesa discutir un sistema de gobierno donde se pueda reglamentar todo esto y ponerlo en la Constitución".





- "Nadie hace una convención prohibiendo los paraísos fiscales , sabiendo que con ellos se sacan miles de millones de dólares que deberían ir a la economía productiva, a la salud o a la educación".





- "Las offshore, como mínimo, se utilizan para evasión fisca. ¿Por qué te vas del país a un paraíso fiscal? Porque no pagas impuestos y la plata no la declaraste".





- "La offshore es profundamente ilegal y puede ser tanto para evasión de impuestos, como para corrupción, trata de personas, de armas, lo que se te ocurra".





- "El problema actual es que encima se trata de un capitalismo muy particular porque cuando todo el mundo decide consumir, te dicen que no lo podés hacer porque o no tenés mérito o no lo merecés”.





- "Hay que pensar desde el espacio popular qué viene después de esto porque esto fracasa irremediablemente, no tengo ninguna duda".





- “ Va a fracasar el gobierno de Macri, el de (el presidente de Brasil, Michel) Temer. Esto no depende ni de Macri ni de Temer, sino de las políticas neoliberales que ya han fracasado”.





