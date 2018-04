Video: niñera grabó como una madre golpea salvajemente a su hijo de tres años

No hizo una denuncia, sino que la subió a su muro de Facebook, luego de lo cual intervino la Comisaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social de Hurlingham y luego la fiscalía.

"Me arruinaste la vida. Subí hijo de puta, subí", se alcanza a escuchar, mientras intenta vestirlo. Si bien hay más videos, hasta el momento solo se difundieron dos de ellos . Un juez de Morón ordenó la detención luego de que se conocieran las imágenes que la niñera del chico grabó en la casa. No hizo una denuncia, sino que la subió a su muro de Facebook, luego de lo cual intervino la Comisaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social de Hurlingham y luego la fiscalía.