Marcelo Tinelli habló de su pelea con Moria y dio su lista ideal para el Bailando

En medio de sus vacaciones familiares con Guillermina Valdes en el norte argentino, Marcelo Tinelli se tomó un rato para hablar de lo que más le gusta: la televisión. Por eso, salió por teléfono con El diario de Mariana y dejó un montón de títulos: habló de su pelea con Moria Casán, el futuro del Bailando, y varios temas más.

"Todavía estamos hablando, hay un montón de cosas que vamos a hacer nuevas que tienen que ver con los sueños, con la participación de los chicos, muchas veces si están esos chicos no podemos estar en vivo, tenemos que grabar a la tarde, eso también dificulta qué jurado vamos a tener. El lunes vamos a sentarnos a hablar", explicó Tinelli y de paso, descartó una pelea con Moria Casán.

"Yo primero la adoro a Moria, fue divina siempre conmigo, para nada, al contrario. Yo siento el código y siento el humor de Moria, entiendo la acidez de ella y para nada, estoy súper agradecido por todo y Moria es una persona que tranquilamente puede estar sentada en el jurado, no me puedo enojar con ella, para nada. Entiendo los dardos, lo tomo como un juego, es una persona a la que yo quiero, respeto y admiro mucho

"Yo primero la adoro a Moria, fue divina siempre conmigo, para nada, al contrario. Yo siento el código y siento el humor de Moria, entiendo la acidez de ella y para nada, estoy súper agradecido por todo y Moria es una persona que tranquilamente puede estar sentada en el jurado, no me puedo enojar con ella, para nada. Entiendo los dardos, lo tomo como un juego, es una persona a la que yo quiero, respeto y admiro mucho ", agregó.

