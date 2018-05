Nicole Neumann fuera del bailando por pedir una fortuna

La modelo se reunió en varias oportunidades con la producción del Bailando pero no logró un acuerdo. En Los Ángeles de la Mañana se detalló que ella pidió una fortuna.

“Nicole Neumann quedó afuera del Bailando. No es por nada malo, hay buena relación, pero pidió una fortuna, y en LaFlia dijeron que no lo vale. Es más, alguien dijo: ‘no es Pampita’. Ante la cifra que pidió no hay negociación posible“, comentó Ángel de Brito .