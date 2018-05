Ventura relató cómo fue el desesperado llamado de Morena Rial

En primer lugar, el también presidente de APTRA comenzó explicando su rol dentro de la quebrada relación entre Jorge y Morena. "Siempre quise ser un eslabón, un elemento de pacificación en esta historia. A ella he tratado de bajarle los decibeles en algunos aspectos. Es más, trato de potenciar todo ese poderío que ella tiene en la iniciativa de hacer cosas y la puse a trabajar, a hacerme informes", comenzó diciendo Ventura sobre la hija de quien fuera su mejor amigo durante años.

Y siguió: "Ella quiere incursionar en la música y está en pareja con un chico que juega al fútbol (por Facundo Ambrosioni, quien no sería visto con bueno ojos por Rial). En muchos de los encuentros que tenemos ella viene con el novio y yo trato de escucharlos y ver de qué manera los puedo ayudar".