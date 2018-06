¡SORPRESA!...... Zidane se va del Madrid

Nadie lo esperaba. Menos después de haber conseguido el último sábado su tercera Champions League consectuvia. Pero pasó: Zinedine Zidane sorprendió a todos y anunció en conferencia de prensa que dejará de ser el entrenador de Real Madrid.





"Tomé la decisión de no seguir en el cargo de entrenador del Real Madrid. Es un momento raro, pero este equipo necesita un cambio para seguir ganando, necesita otro discurso. Otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión", aseguró Zizou al lado del presidente merengue, Florentino Pérez.





Y destacó: "Claro que puede ser un hasta luego, el Madrid me lo ha dado todo a mí y voy a estar por aquí, cerca de este club toda la vida. La decisión claro que para muchos no tiene sentido, pero para mí sí. Es el momento de hacer un cambio".





"Después de tres años, a lo mejor es mi decisión y me puedo equivocar, pero creo que después de tres años es el momento. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando... Si no las veo claras las cosas como yo quiero... Llega un momento que dices que es mejor cambiar para no seguir y hacer tonterías", aclaró el entrenador francés.

