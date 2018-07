CENTRO DE DÍA ÑOCANCHI CELEBRA 37 AÑOS

Personas adultas mayores, vecinos y autoridades festejaron los 37 años del Centro de Día Ñocanchis en barrio Hipólito Yrigoyen de la ciudad capital.

Con mucha alegría para celebrar un Aniversario más, adultxs mayores que asisten al Centro de Día Ñocanchis realizaron una vistosa ornamentación, gestionaron grupos de folclore tradicional y saya, bailaron tango, recitaron coplas y poemas entre otros números artísticos además compartieron un almuerzo para agasajar a sus invitadxs.

Al respecto la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, agradeció el recibimiento destacando la organización del evento y el servicio que brinda la institución hacia la comunidad ya que si bien asisten 43 personas en forma permanente está abierta a la comunidad es un espacio de contención integral donde no sólo se brinda desayuno, almuerzo y merienda sino que cuenta con otros servicios, talleres, actividades recreativas, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y restituir derechos vulnerados.

También acompañando el festejo la Directora Provincial de Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Cintia Páez destacó la activa participación del personal y de lxs adultxs como el acompañamiento de la comunidad barrial además resaltó el fuerte compromiso que se lleva adelante a través de la implementación de políticas públicas gerontologías diseñadas desde el Ministerio de desarrollo Humano de la provincia que garantiza los derechos, propiciando la contención, actividades, empoderamiento de las personas adultas, para un envejecimiento activo y saludable,

Por su parte el director del Centro de Día Miguel Amador “este aniversario, lo esperábamos con muchas ansias, lxs adultxs colaboraron en toda la organización, hay un gran sentimiento de pertenencia, además celebramos el reacondicionamiento de un espacio donde hacemos los talleres y los arreglos que se realizaron al Santuario que tenemos, donde desde la vivencia de su fe realizan sus oraciones”.

Asimismo el director comentó que actualmente “Lxs adultxs mayores que vienen en general es por una situación de vulneración de derechos falta de contención social y psicológica o porque sus redes familiares primarias no están sosteniendo alguna necesidad y aquí les brindamos atención desde las 7 a las 19 horas donde acceden a servicios de kinesiología, psicología, participan de dinámicas grupales, en las que están contenidos y pueden mejorar sus vidas y la de sus familias, por ello se trabaja en forma directa en cada caso, para además revincularlxs con sus afectos, hay situaciones problemáticas pero buscamos soluciones a través del fortalecimiento familiar”.

Finalmente,Héctor de 66 años de edad oriundo de la localidad de Tilcara que asiste hace dos años al Ñocanchis opinó “este festejo es muy lindo, es un acontecimiento preciado para nosotros, porque todos acá compartimos muchas horas, mucho afecto, participamos de la ornamentación. Yo no tengo familia estuve mucho tiempo en situación de calle y alguien me aviso y me trajo aquí y encontré otra familia, , una gran familia, compartimos cosas, vivencias, que pensé que no iba a tener más hasta encontré un gran amigo, es mi lugar”

