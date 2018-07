La organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de

Desarrollo Humano. publico el fixture de los juegos

El jueves 5 de julio se llevarán a cabo los partidos de básquetbol en la modalidad 3 x 3 en categoría sub 14 masculino, desde las 9 horas en cancha de Club Villa San Martín en el barrio del mismo nombre.

Los equipos que participarán con la modalidad de todos contra todos son Escuela de Comercio N° 1, Escuela Normal y Club Villa San Martín, haciéndose el sorteo de los partidos en cancha.

Los encuentros de Beach Voley en categoría sub 14 femenino por el grupo B serán el jueves 5 de julio, desde las 14:30 horas en cancha de Colegio Médico de Jujuy ubicado en Alto La Viña, entre las distintas duplas de Sociedad Italiana que jugarán desde las 14:30.

El viernes 6 de julio continuará con los partidos de Voley en instalaciones de Club Deportivo Luján, del barrio del mismo nombre, donde jugarán a las 9:30 en categoría sub 17 Fundación Jujuy Voley y Sociedad Italiana y a las 10:30 Escuela de Comercio N° 2 y Sociedad Española. En sub 15 a las 9:30 Fundación Jujuy Voley y Escuela de Comercio N° 2, 10:30 Instituto Santa Bárbara y Sociedad Italiana, Sociedad Española libre. En categoría sub 15 masculino a las 11:30 horas Sociedad Española y Fundación Jujuy Voley, Cidef libre.

Resultados de básquet 5 x 5

Luego de disputados los partidos de la instancia local por Capital de los Juegos Nacionales Evita en Básquet 5 x 5 resultaron ganadores los equipos de Club Atlético Gorriti en categoría sub 15 femenino y Club Villa San Martín en categoría sub 15 y sub 17 masculino.

En básquetbol femenino sub 15 Club Atlético Gorriti ganó por 28 a 21 a Club Villa San Martín, en tanto que este último club en categoría sub 15 masculino ganó a Club Atlético Gorriti por 44 a 29 y en sub 17 masculino por 36 a 11.

Voleibol

Por la instancia local por Capital en cancha de Club Deportivo Luján se disputaron partidos de Voley femenino categoría sub 15 donde Sociedad Española venció por 2 sets a 0 a Escuela de Comercio N° 2, quedando libre el conjunto de Instituto Santa Bárbara

En categoría sub 17 femenino Sociedad Española ganó por 2 sets a 0 a Fundación Jujuy Voley, y Sociedad Italiana a Escuela de Comercio N° 2 por el mismo marcador.

En categoría sub 15 masculino Cidef ganó por 2 a 0 a Sociedad Española, en sub 17 masculino Sociedad Española se impuso por 2 sets a 1 a Fundación Jujuy Voley.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.