La furia de Diego Maradona contra Alejandro Domínguez porque la Superfinal entre River y Boca se jugará en España

Tras el fallo de la Unidad Disciplinaria, la Conmebol, con su presidente Alejandro Domínguez como vocero, anunció que la Superfinal entre River y Boca se disputará el domingo 9 de diciembre desde las 16.30 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con público de ambos clubes. La decisión surgió a partir de que en la Confederación entendieron que, tras los incidentes del último sábado en las inmediaciones del Monumental, "no están dadas las condiciones" para jugar la revancha en territorio argentino.









Pues bien, Diego Maradona explotó ante la determinación. Horas antes de disputar la primera final del torneo de Ascenso de México con Dorados de Sinaloa, el equipo que dirige, derramó su furia a través de un puñado de audios que envió a radio La Red.









"Estoy muy caliente. Le quiero a este Alejandro Domínguez: qué le digo a mi familia que quiere ir al partido Boca-River y tiene que ir a Madrid. Qué carajo tiene que ver España. Cómo va a ir mi familia a ver un partido a Madrid. ¿Pero qué somos, somos todos Macri?", disparó, con el titular de la Conmebol y el presidente de la Nación como blanco.









Maradona ya había hecho pública su posición de que los puntos tenían que quedar para Boca luego del ataque al micro del Xeneize. En consecuencia, ante la decisión, el Millonario y Marcelo Gallardo. "Mañana, cuando River tenga que ir a la cancha de Boca, ¿cómo hacés para entrar, Galllardo? ¿Cómo hacen para entrar los jugadores de River? ¿Por qué siguen insistiendo con lo del gas pimienta, si con el gas pimienta Boca cerró el culo y fueron campeones ellos? Que no me jodan, porque sino, así, queda como un héroe para los hinchas de River, pero para los que queremos el fútbol es vía libre".













"Poné seguridad y hacelo en cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar de fútbol, no me jodas que el Chiqui Tapia, que tiene más papada que el Gordo Porcel, va a hablar de fútbol", concluyó.



