Ángela Torres: "Juan Darthés es un violador"

La actriz rompió el silencio y habló sobre la denuncia de Thelma Fardín en contra del actor. Además, reveló cómo fue trabajar con él en la novela "Simona" : "Era horrible, pasé momentos angustiantes". Mirá el video, en la nota.

Tras la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación, los medios buscaron la palabra de Ángela Torres, quien compartió con el actor la ficción " Simona", el último trabajo del actor en Argentina, pero la joven se llamó a silencio.

Sin embargo, Ángela decidió no callar más y contar cómo reaccionó tras el crudo relato de Thelma cuando realizó la denuncia mediática en el Multiteatro: "Salí y me largué a llorar fuerte. Fue muy especial esa conferencia de prensa, fue como una bajada de ficha muy grande. Siento que la mina tenía un ejército atrás de mujeres creyendo en ella y valorando su palabra, como diciendo 'esto está diciendo esta chica y no lo vamos a discutir, vamos a cambiar las cosas".

Ángela Torres en la presentación de " Simona" (Ventura - Crónica)

Luego, reveló cómo fue grabar las escenas con Darthés en la novela que protagonizaron: "Fue horrible. pasé momentos recontra angustiantes. Además era convivir con él todos los días de 8 a 18 de la tarde escenas en donde él era como mi papá, buscar el hombre ideal en él, era muy difícil".

Por último, sobre las personas que desconfían de la palabra de Fardín expresó: "No transformemos las cosas: es un violador. Es tan fácil como eso, no creamos las cosas hipócritas que se dicen y creamos por primera vez en la mujer. Por una vez en Argentina tiene que haber justicia para la mujer".