La familia de la ciclista Kelly Catlin donó su cerebro para que sea analizado

"Ella era una persona muy abierta, pero de alguna manera su pensamiento cambió y no pudo ver más allá, supongo, a causa de su depresión" , explicó el padre esta semana. "Después de su conmoción cerebral, ella comenzó a tener actitudes nihilistas. La vida no tenía sentido. No había ningún propósito. Era una persona con depresión. Ya no podía concentrarse en sus estudios o entrenar tan duro. No podía cumplir lo que sentía que eran sus obligaciones con ella misma, no podía cumplir con sus propios estándares. No podía darse cuenta de que lo que tenía que hacer era alejarse y descansar, sanar. Todos estábamos buscando las palabras mágicas: que valía la pena vivir la vida " .