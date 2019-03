"Mirá cómo lloran los maricones": ataque policial a una pareja gay en Santa Fe

Una pareja gay sufrió vejaciones, golpes y hostigamiento en la localidad de Santo Tomé, Santa Fé , luego de ser objeto de una detención arbitraria por parte de policías.





El episodio comenzó en la madrugada del lunes cuando Alexis Do Santos llegaba a su casa en auto y su novio Nahuel Taborda lo esperaba en la puerta en motocicleta. Allí fueron interceptados por un móvil policial.





Los agentes querían cachear a los jóvenes sin motivo aparente, aduciendo que el vehículo de Do Santos era "sospechoso" porque tenía los vidiros polarizados.





"Uno, un pelado, se me acerca y trata de agarrarme del cuello para sacarme para afuera", relató Alexis en diálogo con Agencia Presentes. "Forcejeamos, lo empujo y tiran dos escopetazos. Un tiro da en el árbol y otro en el zanjón. Estaban a unos cuatro o cinco metros de nosotros cuando dispararon. Después sacan las armas reglamentarias y nos apuntan. En dos segundos, había un batallón de la Policía afuera, estaba toda la cuadra llena. No entendíamos nada".





Los jóvenes fueron trasladados a la seccional 12° de la Policía de la provincia de Santa Fe, donde inmediatamente comenzaron a golpearlos y empujarlos. Do Santos, quien tiene una placa de acrílico en el cráneo y una cirugía de 75 puntos en el abdomen producto de un accidente, les mostró su carnet de discapacidad, pero no logró detenerlos.





"En un momento vieron que tratábamos de protegernos uno al otro y que yo le digo a Nahuel ’quedate tranquilo, mi amor’. Y ahí se pusieron como locos. Empezaron a gritar ’ah, pero son putitos, son novios, mirá cómo lloran los maricones’. Nos agarraban y retorcían los testículos. Nos empezaron a tocar el culo, nos metían un dedo y nos decían que no les miremos la cara. A mí me decían ’así que sos discapacitado, sos enfermito vos’. Y me volvían a pegar", relató.









La violencia continuó hasta las cinco de la madrugada y sólo se detuvo cuando Alexis sufrió una convulsión y los familiares de los jóvenes se presentaron en la dependencia policial . Ambos fueron trasladados al SAMCO (efector de salud pública de Santo Tomé) y al hospital José María Cullen de Santa Fe.





A las 17 del lunes al fin lograron quedar en libertad y denunciaron lo sucedido. Además, solicitaron custodia porque avistaron móviles policiales merodeando el hogar de Do Santos.





Leonela, hermana de Nahuel, relató en su cuenta de Facebook que los hechos ya fueron relatados por las víctimas en Asuntos Internos de la Policía, el INADI y la Defensoría Penal.













"Ni bien conocimos el caso, trasladamos la denuncia al Ministerio de Seguridad", señaló por su parte a Agencia Presentes Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. "Nos vamos a reunir con ellos este jueves, en conjunto con la Municipalidad de Santo Tomé. También nos reuniremos ese día con el fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández".





