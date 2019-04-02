LA VIRGEN YA ESTA EN EL HABRÁ DE PUNTA CORRAL

LA VIRGEN DEL CERRO, COMENZÓ SU ASCENSO A HORAS 6 am, ANTES SE CELEBRO UNA MISA. Y PROCESIÓN POR LAS ARTERIAS DE LA LOCALIDAD DE TILCARA.
LAS BANDAS DE SIKURIS PREVIAMENTE SON SORTEADAS PARA ACOMPAÑAR A LA VIRGEN EN SU RECORRIDO DE PROCESIÓN.
CON LA NOTAS MUSICALES DE CINCO BANDAS DE SIKURIS QUE SON LAS QUE ACOMPAÑARON, AL SON DE REDOBLANTES.
CAMINARON LOS PROMESANTES LLEVANDO EN ANDAS A LA VIRGEN DE PUNTA CORRAL CON SU DEVOCIÓN PARA QUE ELLA PUEDA ALIVIAR SUS PESARES.
10,30. HORAS LLEGO CHILCAHUADA PARA DESCANSAR Y LUEGO 11HS. PARTIÓ HACIA EL ABRA DE PUNTA CORRAL DONDE ARRIBA 14,30, A SU ALTAR.
PEREGRINOS Y BANDAS DE SIKURIS DESCANSARON Y REGRESARON A SUS HOGARES.( BAJARON EL CERRO)
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