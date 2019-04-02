LA VIRGEN YA ESTA EN EL HABRÁ DE PUNTA CORRAL

LA VIRGEN YA ESTA EN EL HABRÁ DE PUNTA CORRAL

12:09:00 , , Edit
fotos : Jorge Cruz
  LA VIRGEN DEL CERRO, COMENZÓ SU ASCENSO A HORAS 6 am, ANTES SE CELEBRO UNA MISA. Y  PROCESIÓN POR LAS ARTERIAS DE LA LOCALIDAD DE TILCARA.
   LAS BANDAS DE SIKURIS PREVIAMENTE  SON SORTEADAS PARA ACOMPAÑAR A LA VIRGEN EN SU RECORRIDO DE PROCESIÓN.
   CON LA NOTAS MUSICALES DE CINCO BANDAS DE SIKURIS QUE SON LAS QUE ACOMPAÑARON, AL SON DE REDOBLANTES.

   CAMINARON LOS PROMESANTES LLEVANDO EN ANDAS  A LA VIRGEN DE PUNTA CORRAL CON SU DEVOCIÓN PARA QUE ELLA PUEDA ALIVIAR SUS PESARES.

 10,30. HORAS LLEGO CHILCAHUADA PARA DESCANSAR Y LUEGO 11HS. PARTIÓ HACIA EL ABRA DE PUNTA CORRAL DONDE ARRIBA 14,30, A SU ALTAR.
 PEREGRINOS Y BANDAS DE SIKURIS DESCANSARON Y REGRESARON A SUS HOGARES.( BAJARON EL CERRO)


 fotos:Jorge Cruz



FOTOS:JORGE CRUZ
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Periodista: Rodrigo Saavedra

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