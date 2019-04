Macri reveló quién será su mayor adversario en la elecciones presidenciales

Tal como sostuvo en un mensaje meses atrás, el mandatario aseguró que el año pasado fue "el peor" de su vida por la crisis económica, y destacó que hace su mejor esfuerzo por encauzar la economía : "Me encantaría ser mago pero no puedo. No estoy por poder ni por dinero. Estoy para ayudar (...) Trabajo para los argentinos. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo". En este sentido, aseguró que las medidas anunciadas el pasado miércoles por sus ministros "van a traer alivio a la gente".